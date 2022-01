Iran : un Français condamné à huit ans de prison pour avoir filmé une zone interdite

Il s'appelle Benjamin Brière, il est âgé de 36 ans et son destin vient de basculer. Venu faire du tourisme dans un parc naturel, ce dernier a été condamné à une lourde peine de prison pour avoir filmé une zone censée être interdite dans le pays. Sa famille implore les autorités françaises de tout faire pour qu'il soit rapatrié.



Sa famille dans l'incompréhension

Pour sa famille, la condamnation de Benjamin est incompréhensible. Huit ans de prison pour espionnage, alors que celui-ci s'est toujours présenté comme un touriste. "Aujourd'hui, on est complètement dévasté, complètement à terre. Benjamin est clairement un otage. C'est un procès politique, on ne peut pas l'accuser sans justification, sans dossier sans défense", lance Blandine Brière, la sœur de Benjamin. Pour son avocat, son procès est une mascarade. Les autorités françaises dénoncent, quant à eux, une condamnation inacceptable et sans justification.