Ancienne animatrice en Ehpad, Laura Evrard a souhaité devenir famille d’accueil pour personnes âgées. Elle s’occupe chez elle de François, Betty et Yvette. Brut les a rencontrés.

“Dans une journée, je passe de la casquette de maman, cuisinière, travailleuse, femme de ménage, aide-soignante…” Laura Evrard habite en Haute-Vienne. Après avoir travaillée pendant 3 ans en tant qu’animatrice en Ehpad, elle décide d’ouvrir un accueil chez elle, avec sa famille. “J'avais envie de créer un lieu de vie pour personnes âgées, de trouver un intermédiaire à ces Ehpad qui sont beaucoup trop gros et où on n'a pas vraiment le temps de prendre soin des personnes qui qui sont là, qui ont passé toute leur vie à travailler”, explique-t-elle.

“J'ai aménagé la maison de façon à ce que chacun puisse avoir son intimité”

Elle s’occupe alors de trois personnes, François, Betty et Yvette. “Yvette a amené sa commode, a amené ses cadres. Elle a recréé son petit chez soi, ici, pour se sentir bien”, explique Laura. “C’est familial, c’est beaucoup plus agréable et enrichissant, parce qu’il y a le sourire des enfants, et puis on plaisante, vous savez”, pense Yvette.

Les enfants sont aussi impliqués dans la vie de famille d’accueil. “Je leur ai expliqué que j'allais faire famille d'accueil, que j'allais accueillir des personnes, mais que si ça se passait mal ou si ça allait pas avec telle ou telle personne, voilà, que rien n'était figé, que l'on pouvait discuter (...). J’ai expliqué tout ça à mes enfants et finalement, ils l’ont très bien vécu, parce que j'ai aménagé la maison de façon à ce que chacun puisse avoir son intimité”, détaille Laura.

“Si le métier de famille d'accueil était plus connu, plus valorisé et que les gens savaient qu'il y avait cette alternative, en fait, on pourrait être un tremplin pour soit l'Ehpad, soit pas du tout l'Ehpad”, conclut-elle.