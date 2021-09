Le Premier ministre fera de "grandes annonces" jeudi 23 septembre sur la dépendance, "dans le projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale, même si ce n'est pas la grande loi que nous espérions", a déclaré Christophe Castaner, président du groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale, ce mercredi sur franceinfo.

"Dans le contexte que nous connaissons, y compris le contexte budgétaire, il était nécessaire de prendre un peu de temps pour préparer cela", a justifié Christophe Castaner. La promesse d'une loi sur la dépendance des personnes âgées, faite par Emmanuel Macron, remonte en effet à juin 2018. Cette promesse a finalement été abandonnée en septembre, au profit "de mesures nouvelles" pour "renforcer la cinquième branche [l'autonomie] de la Sécurité sociale", selon le Premier ministre.

Dans les annonces que fera Jean Castex jeudi, "il y a toute une série de mesures qui visent à faire en sorte que nos parents, nos grands-parents puissent rester le plus longtemps possible en étant accompagnés le mieux possible à leur domicile", a avancé le chef de file des députés LREM. Pour les financer, "il n'y aura pas de hausses d'impôts", comme s'y sont engagés "le président et le Premier ministre."