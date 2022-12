Loiret : une maison de retraite illégale fermée

Dans la commune de Dordives (Loiret), des personnes âgées étaient hébergées de manière clandestine. Une enquête a été ouverte alors que la propriétaire avait déjà été sanctionnée, il y a trois ans, pour des faits similaires.

Un ancien restaurant de Dordives (Loiret) était-il devenu une maison de retraite clandestine ? L'établissement est aujourd'hui fermé et sous scellés. Une enquête judiciaire est ouverte, notamment pour abus de faiblesse et abus de confiance. Le maire (SE) de la commune, Jean Berthaud, a donné l'alerte en octobre. La propriétaire avait déposé une demande de location en Airbnb. "Ça a commencé à nous poser des questions, et entre deux, un décès d'une personne âgée. Là, on s'est dit : 'Il y a quand même quelque chose'. Et il y a eu un deuxième décès", confie-t-il.

Une annonce toujours en ligne

Déjà en 2019, un arrêté préfectoral avait exigé la fermeture du lieu, car les personnes âgées qui y étaient accueillies se trouvaient "dans un état de dépendance mentale et/ou corporelle", et avaient besoin d'une aide "permanent[e]". À l'époque, la propriétaire présentait le lieu comme une collocation entre seniors, et vantait le bien-être des résidents devant les caméras de France Télévisions. Son annonce, encore en ligne, propose notamment des services médicaux. À ce stade, personne n'a fait l'objet d'une mise en examen. L'enquête est toujours en cours.