Près de huit Français sur dix se disent heureux, un chiffre en hausse de cinq points par rapport à 2018

Près de huit Français sur dix se disent heureux, d'après le Baromètre des Territoires publié mardi 16 novembre. Une étude réalisée par le cabinet d’étude Elabe et l’Institut Montaigne en partenariat avec SNCF et franceinfo*. Ils sont 78% à se déclarer heureux et 57% des Français envisagent leur avenir personnel avec optimisme. Ces chiffres sont respectivement en hausse de cinq et dix points par rapport à l'année 2018.

Selon ce sondage, après la crise sanitaire, les deux-tiers des Français décrivent leur lieu de vie comme un endroit dans lequel il fait bon vivre. Ils sont 8% à avoir déménagé après la pandémie et 19% souhaitent le faire dans le futur.

De nombreux motifs d’insatisfaction et d’inquiétude demeurent cependant, notamment sur la qualité du lien social, l’insécurité, l’accès aux services publics et aux lieux de culture et de loisirs. 36% des Français doivent se restreindre pour boucler les fins de mois, et parmi ces derniers, seuls 43% ont le sentiment d'avoir choisi leur vie.

Le sentiment de vivre dans une société injuste est dominant mais recule

Le sentiment de vivre dans une société injuste, s’il reste nettement dominant (68%) est cependant en recul de dix points par rapport au pic de colère de la crise des gilets jaunes. Si le pessimisme sur l’avenir de la société française demeure majoritaire (60%), il est lui aussi en recul de dix points.

Concernant la santé démocratique du pays, l'étude pointe que pour sept Français sur dix, il n’est plus possible de débattre sereinement en France, notamment sur des sujets clivants comme la question vaccinale, le harcèlement de rue ou la conduite alcoolisée. Parmi les valeurs les plus appréciées des Français vient en premier le respect (note de 8,8/10), devant l’honnêteté (8,6/10), la justice (8,5/10), et la sécurité (8,5/10).

Enfin, six Français sur dix jugent que notre modèle économique n'est pas compatible avec les enjeux soulevés par le défi écologique. Les trois quarts des Français considèrent même que nous sommes dans l'obligation de changer nos modes de vie.

*Ce sondage a été réalisé sur internet entre le 10 septembre et le 7 octobre 2021 auprès d'un échantillon de 10 054 personnes, représentatif de la population française, résidentes de chaque région administrative métropolitaine âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 0,3 et 1 point.