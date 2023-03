Documentaire Pornhub sur Netflix : les chiffres classés XXL du géant du porno sur Internet

Un documentaire, disponible à partir du 15 mars, lève une partie du voile sur le géant de la pornographie en ligne. Au menu : des audiences sur Internet à faire pâlir les autres géants du secteur, des résultats financiers colossaux et quelques sombres coulisses.

"Pornhub : gros plan sur le géant du sexe": plus vendeur, tu meurs. Le documentaire sur la plate-forme pour adultes la plus fréquentée du monde, réalisé par Suzanne Hillinger sous la houlette de Jigsaw Productions, produit et diffusé mercredi 15 mars par un autre mastodonte, Netflix, s'annonce déjà comme un évènement. Avec, au programme, une "immersion au cœur des succès et des scandales" de Pornhub, la star des sites pornos.

Voilà pour la promesse, déclinée en 90 minutes d’ "entretiens avec des acteurs, des militants et d'anciens employés" du site canadien de "divertissement pour adultes" qui revendique 2,5 milliards de visiteurs pour l'année 2022.

A s'en tenir aux critères classiques de ce qui promet un succès d'audience, l'affaire s'annonce prometteuse : une marque sulfureuse archi-connue, qui valse avec des sommes astronomiques dans des coulisses peu ragoûtantes, et quelques déboires judiciaires passés, présents ou à venir. Le tout en format XXL.

Des audiences vertigineuses

Fin 2022, Pornhub figurait à la treizième place des sites internet les plus consultés au monde, avec 2,5 milliards de visiteurs annuels. C'est loin derrière Google, qui truste la première place (85,1 milliards de visiteurs annuel), mais devant Netflix (2 milliards), TikTok (1,8 milliard) ou LinkedIn (1,6 milliard). L'âge moyen du visiteur est 37 ans : ce dernier, indique Pornhub dans son bilan statistique annuel, fixant son attention "généralement de 22 heures à 1 heure du matin", plutôt le dimanche, un peu moins le vendredi.

Dans le lot, la France tient le rang et figure à la troisième place du classement des gros consommateurs. Dans le détail, en tête des tendances de cette année, toutes zones géographiques confondues : le "porno réalité". La catégorie "Réalité" progresse de +169%, indique le site pour adulte dans son rapport annuel 2022. La catégorie "Transgenre", elle, progresse en 2022 de +75% pour devenir la septième catégorie la plus populaire au monde.

Du cash XXL

Mindgeek, la société éditrice de Pornhub, détient le quasi-monopole des films pornographiques et se décrit comme "l'une des principales entreprises de technologie de l’information au monde". Dans son giron, des "cash machines" classées X, comme Brazzers, Digital Playground, Twistys.com, WhyNotBi.com, ou Sean Cody. Elle peut s'épargner la modestie : en 2021, la société affichait un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, un chiffre probablement en deçà de la réalité. En décembre 2020, la valeur de Pornhub était estimée à un milliard et demi de dollars.

A la tête de Mindgeek, Fabien Thylmann, 44 ans, né à Aix-la-Chapelle, en Allemagne et décrit comme "l'empereur du porno". Fondateur de Manwin, éditrice historique de Pornhub, il cède ses parts pour 100 millions de dollars en octobre 2013 à Feras Antoon et David Tassilo. Né de la fusion de Manwin avec RedTube, le groupe prend le nom de Mindgeek. A l'été 2022, Feras Antoon et David Tassilo démissionnent : le groupe évoque un départ planifié depuis le début de l'année. Il survient quelques jours après la parution dans le New Yorker d'une enquête sur la pornographie juvénile et des erreurs de gestion qui mettent en cause Mindgeek.

"L'enfer du décor"

Derrière les succès, dans les coulisses du site pour adultes, le sordide côtoie le criminel. Le 17 juin 2021, une plainte est déposée en Californie par 34 femmes. Elles accusent la plate-forme Pornhub et Mindgeek d'avoir mis en ligne des vidéos où figurent viols et abus sexuels, et où figurent parfois des victimes mineures. L'année précédente, le New York Times dénonçait " des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non-consentie" . En 2022, les sociétés Visa et Mastercard décident de suspendre les transactions par leurs intermédiaires pour la régie publicitaire de Mindgeek. Sous pression, Mindgeek doit retirer des millions de vidéos de ses sites pour adultes.

En France, un rapport sénatorial intitulé "Porno : l'enfer du décor", dévoilé le 27 septembre 2022, évoque des "violences systémiques", des mineurs trop facilement exposés à des contenus traumatisants. "Les producteurs ne craignent pas d'exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de femmes jeunes, voire très jeunes, et de réaliser des tournages dans des conditions déplorables", notent les auteures du rapport.

Le 5 janvier 2022, la Cour de cassation refuse d'adresser au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de la plateforme Pornhub, menacée de blocage par la justice si elle n'empêche pas l'accès des mineurs à ses contenus. D'après la mesure Audience Internet Global de Médiamétrie, au 1er trimestre 2022, l'ensemble des sites porno ont enregistré une audience mensuelle moyenne cumulée de 18,3 millions de visiteurs uniques en France, dont 12% de mineurs. En 2017, l'âge moyen de première exposition à des images pornographiques était de 14 ans. Elle est de 11 ans en 2022.