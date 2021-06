Etats-Unis : 34 femmes portent plainte contre Pornhub, accusé d'héberger des vidéos de viols

Les plaignantes attendent du site de vidéos pornographiques et de sa maison mère, MindGeek, qu'ils mettent en place "des mesures de sécurité pour que cela n'arrive à personne d'autre".

C'est l'un des sites pornographiques les plus populaires de la planète. L'étau se resserre autour de Pornhub et sa maison mère, MindGeek, notamment accusés d'héberger des vidéos de viols y compris sur des mineures, après le dépôt d'une plainte au civil en Californie par 34 femmes. "Il s'agit d'une affaire qui porte sur des viols, pas sur la pornographie", insiste leur plainte, dont l'AFP a obtenu une copie et qui n'est pas la première du genre.

"J'espère que cela motivera Pornhub, ainsi que les autres entreprises de cette industrie, à mettre en place des mesures de sécurité pour que cela n'arrive à personne d'autre", a réagi vendredi auprès de l'AFP l'une des 34 plaignantes. Cette Canadienne de 38 ans avait témoigné, sous couvert d'anonymat, de son long combat pour retirer une vidéo de son agression sexuelle d'internet, diffusée sans son consentement sur Pornhub qui revendique 130 millions de visiteurs par jour. Aujourd'hui retiré du site, l'enregistrement a essaimé sur internet et la poursuit encore.

"Une entreprise criminelle classique"

Les avocats accusent Pornhub et MindGeek, l'un des géants mondiaux de l'internet pour adultes, d'être "une entreprise criminelle classique" dont le modèle financier repose sur l'exploitation à des fins financières de contenu sexuel non consensuel. Le groupe basé à Montréal, qui possède plus d'une centaine de sites pornographiques, totaliserait quelque 3,5 milliards de visites chaque mois.

"Aujourd'hui est une journée mémorable", s'est félicitée jeudi Laila Mickelwait, fondatrice de la campagne Traffickinghub à l'origine d'une pétition signée par plus de 2,2 millions de personnes accusant Pornhub d'autoriser l'exploitation sexuelle massive de femmes et de mineurs et d'en tirer profit.