PMA : dans quels pays européens est-ce légal ?

La PMA pour toutes est un projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale lundi 7 juin. Certains pays européens l'ont de leur côté autorisé. Pascal Verdeau, journaliste de France Télévisions en duplex depuis Bruxelles (Belgique) dans le 23 heures de Franceinfo, souligne qu'en "matière de PMA, la Belgique fait figure de pionnière en Europe depuis 2007 avec l'ouverture aux couples homosexuels. Selon la loi belge, toute personne qui décide de devenir parent peut bénéficier d'une PMA."

Des limites d'âge en Espagne

Dans le reste de l'Europe, certaines nations ont légalisé la PMA mais pas pour toute la population. En effet, neuf pays "réservent la PMA aux couples hétérosexuels. C'est le cas notamment de l'Italie et de la Pologne", indique le journaliste. En Espagne, l'accès aux femmes seules est autorisé, des limites d'âge sont fixées entre 40 et 50 ans et "la femme doit être en âge naturel de procréation", rapporte Pascal Verdeau.