L'Assemblée valide à nouveau la PMA pour toutes, avant son adoption ultime le 29 juin

Une promesse bientôt tenue ? L'Assemblée nationale a de nouveau voté l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mardi 8 juin, mesure phare du projet de loi bioéthique examiné en nouvelle lecture, avant son adoption définitive le 29 juin.

Vivement débattu depuis lundi soir, cet article 1er du vaste projet gouvernemental a été adopté par 81 voix contre 39, et 5 abstentions, plusieurs groupes politiques étant partagés. L'Assemblée doit poursuivre ces prochains jours l'examen du texte, qui ira le 24 juin une dernière fois devant le Sénat à majorité de droite, puis l'Assemblée aura le dernier mot le 29 juin, date fixée mardi. Ce sera la fin d'un parcours parlementaire entamé à l'automne 2019.

La droite s'y oppose

La procréation médicalement assistée (PMA), qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales (insémination artificielle, fécondation in vitro...), est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et largement plébiscitée par la population française selon les sondages, cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursée par la Sécurité sociale.

Une majorité des députés LR dénoncent la création d'"orphelins de père" et craignent un glissement "inéluctable" vers l'autorisation de la gestation pour autrui (GPA, par mère porteuse) en France. A l'appel de la Manif pour tous, des opposants au projet de loi se sont rassemblés, comme lundi, aux abords du Palais Bourbon.