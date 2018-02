VIDEO. Regardez le documentaire "Corée du Nord, la dictature de la bombe" sur France 2

France 2 propose, jeudi 1er février, une soirée spéciale consacrée à la Corée du Nord présentée par Laurent Delahousse. A cette occasion, la chaîne diffuse un documentaire inédit, Corée du Nord, la dictature de la bombe, que vous pouvez voir également sur franceinfo.fr.

Depuis un an, en multipliant les provocations, le dictateur Kim Jong-un est parvenu à placer son pays, au centre de l’échiquier mondial. Tirs de missiles balistiques intercontinentaux, essais nucléaires... Le régime de Pyongyang a confirmé début septembre 2017 ce que tout le monde craignait : il possède la bombe H et pourrait frapper le territoire nord-américain.

Une obsession : devenir une puissance nucléaire

Comment en est-on arrivé là ? Comment un si petit pays, coupé du monde, est-il parvenu à se transformer en puissance nucléaire au nez et à la barbe de la communauté internationale ? Pour le comprendre, il faut remonter à la fondation du régime par Kim Il-sung. Car Kim Jong-un n’est que l’héritier d’une "dictature de la bombe" mise en place il y a plus de 70 ans. A l'aide d'archives et de témoignages, ce documentaire plonge dans les arcanes d'un régime obsédé par la bombe atomique.