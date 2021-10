Prix de l'énergie : les dirigeants européens tentent de trouver des solutions pour alléger la facture

Les 27 présidents et chefs de gouvernement européens sont réunis en Slovénie. Mardi 5 octobre, ces derniers ont abordé le sujet des prix du gaz et de l'électricité. "L'Espagne pousse pour l'achat groupé de gaz, un peu sur le modèle de ce que fait l'Europe avec les vaccins anti-Covid. L'objectif est de constituer des réserves stratégiques et faire pression sur les fournisseurs pour qu'ils baissent les tarifs", rapporte la journaliste Valérie Astruc, en direct de Ljubljana, capitale slovène, pour le 8 Heures de France 2, mercredi 6 octobre.

L'Allemagne et l'Autriche veulent se débarrasser du nucléaire

La France milite par ailleurs pour que "le prix de l'électricité ne soit plus indexé sur celui du gaz". "La France a son parc nucléaire, et produit de l'électricité moins chère, explique la journaliste. Paris trouve injuste de devoir infliger des tarifs deux fois plus chers que ceux de production. Mais cette réforme n'est pas pour tout de suite, car l'Allemagne et l'Autriche veulent, au contraire, se débarrasser du nucléaire." La Commission européenne devrait dévoiler dans la semaine "une boîte à outils pour permettre aux États de soulager la facture des Européens en matière d'énergie".