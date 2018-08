Nucléaire : six nouveaux EPR pour la France ?

Six centrales nucléaires EPR comme à Flamanville (Manche) devraient être construites pour les auteurs d'un rapport commandé par le gouvernement. L'intérêt serait de maintenir le savoir-faire de la troisième industrie française, qui emploie 200 000 salariés, ainsi que de remporter de nouveaux marchés. En théorie, c'est réaliste : les Chinois le prouvent avec leurs deux réacteurs en service depuis deux mois. Économiquement, c'est différent : un chantier comme celui de Flamanville a déjà englouti 10,9 milliards d'euros, en plus d'avoir cumulé des déboires techniques et six ans de retard.

Aucune date ferme

Pour l'heure, il n'y a pas encore de calendrier pour ces constructions. Il n'y a pas non plus de date ferme pour la mise en service du premier EPR français, celui de Flamanville. Pour tenir la promesse de la réduction à 50 % de la part du nucléaire, il va falloir démanteler les anciennes installations et là encore il n'y a pas de calendrier.

