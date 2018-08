Nucléaire : un rapport choc sur de nouveaux EPR

Que faut-il faire pour maintenir les compétences et le savoir-faire industriel dans le secteur nucléaire ? D'après un rapport officiel révélé par Les Échos, il faudrait construire six nouveaux réacteurs nucléaires à partir de 2025. Demandé par les ministres de l'Économie et de la Transistion écologique, ce rapport fait bondir les écologistes. Une inquiétude nourrie par le sort de l'unique chantier de l'EPR en France, à Flamanville (Manche), qui a déjà coûté 10,9 milliards d'euros à EDF, en accumulant les déboires techniques et six ans de retard.

Le gouvernement se veut rassurant

Le ministre de l'Économie a tenté de se montrer rassurant. "C'est de l'énergie qui est à un coût compétitif pour les entreprises et pour les ménages, qui n'émet pas de CO2 et c'est la troisième filière industrielle française : c'est des centaines de milliers de salariés", a défendu Bruno Le Maire. Il assure toutefois que le rapport ne décidera en rien des futurs choix du gouvernement. La programmation pluriannuelle de l'Énergie sera annoncée à l'automne et fixera la part des énergies renouvelables et du nucléaire jusqu'à 2028.

