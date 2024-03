Nouveau retard pour l'EPR de Flamanville : "Douze ans qu'on l'attend, on n'est pas à deux semaines près", réagit le ministre délégué chargé de l'Industrie

"Ça fait douze ans qu'on l'attend, j'allais dire, on n'est pas à deux semaines près". Invité de franceinfo mercredi 27 mars, le ministre délégué chargé de l'Industrie a réagi à l'annonce d'un retard dans le chargement du combustible du réacteur EPR de Flamanville. Mardi, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a indiqué qu'elle lancerait "dans les prochains jours" la consultation du public sur le projet de décision de mise en service, pour quinze jours, voire trois semaines, avant de prendre sa décision.

"On verra d'ici la fin avril quelle est la décision de l'ASN", ajoute le ministre. EDF a besoin du feu vert du gendarme du nucléaire avant de charger les barres de combustible nucléaire dans le réacteur. Jusqu'à présent, l'énergéticien avait annoncé que ce serait fait au 1er trimestre 2024, un objectif plusieurs fois répété. La date du raccordement de l'EPR de Flamanville au réseau est maintenue à mi-2024, selon les dernières informations réglementaires d'EDF. Elles remontent à décembre 2023.

"Démarrer une centrale nucléaire, ce n'est pas comme démarrer une Clio ou une 208"

Roland Lescure ne s'avance pas sur une date. "Démarrer une centrale nucléaire, ce n'est pas comme démarrer une Clio ou une 208, ça prend un peu plus de temps", lance-t-il. "Après 12 ans", il "espère bien" que la centrale sera raccordée au réseau avant la fin de l'année. L'EPR de Flamanville a coûté "quatre fois plus cher que prévu" et sa construction a mis "quatre fois plus longtemps" qu'envisagé, rappelle-t-il.

Si le démarrage à l'été 2024 est confirmé, il interviendra en effet avec 12 ans de retard sur le calendrier prévu. Quant à la facture totale du projet, elle est maintenant estimée à 13,2 milliards d'euros, selon EDF. Les déboires de l'EPR de Flamanville doivent servir de "leçon", estime Roland Lescure. Des enseignements utiles pour "construire six EPR de nouvelle génération" annoncés par Emmanuel Macron dans le cadre de la relance de la filière nucléaire.