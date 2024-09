Le réacteur de l'EPR de Flamanville s'arrête automatiquement au lendemain de son démarrage, des contrôles en cours

Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) a connu un "arrêt automatique" au lendemain de son démarrage, mercredi 4 septembre. Les équipes d'EDF procèdent à des contrôles techniques et à des analyses avant de pouvoir relancer sa "divergence", c'est-à-dire la réaction nucléaire, a annoncé EDF.

"Selon les premiers éléments du diagnostic technique, cet arrêt pourrait être lié à une mise en configuration inappropriée de l'installation", a précisé la porte-parole d'EDF. Cette dernière "aurait conduit à l'arrêt automatique du réacteur conformément au dispositif prévu à la conception", a ajouté la porte-parole, qui précise que "les équipes procèdent aux contrôles techniques et aux analyses nécessaires, suivent les procédures habituelles, puis elles relanceront la divergence du réacteur".

"Cela ne remet pas en cause le démarrage"

"Le démarrage est un processus long et complexe [qui] nécessite de nombreux essais, de tests, et ça peut entrainer des arrêts de ce type", a-t-elle souligné, ajoutant que "ça prouve que le système de sécurité fonctionne bien". Selon Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting, "c'est un démarrage de procédé industriel très complexe et c'est donc courant de rencontrer des aléas." "Cela ne remet pas en cause le démarrage", ajoute l'expert, "il faut juste être patient".

L'EPR de Flamanville (Manche), réacteur nucléaire de nouvelle génération, a connu mardi sa "première réaction nucléaire" qui marque le début de sa montée en puissance par paliers successifs. Il doit atteindre les 25% de puissance pour être connecté au réseau électrique, ce qui doit intervenir "d'ici la fin de l'automne", selon EDF. Le démarrage accuse 12 ans de retard sur le calendrier initial en raison de nombreux déboires et aléas techniques qui ont fait exploser la facture, désormais estimée à 13,2 milliards d'euros par EDF.