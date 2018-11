Électricité : des centrales hydroélectriques pour préserver l'environnement

Une source d'énergie renouvelable, locale et propre, produite par de petites centrales hydroélectriques. Depuis trois ans à Saint-Lizier en Ariège, l'eau de la rivière est en partie canalisée et acheminée vers une turbine qui produit de l'électricité. Un équipement récent qui préserve totalement l'environnement selon Alexandre Laroque, responsable de l'exploitation. Neuf mois de travaux et un investissement privé de 2,5 millions d'euros pour un système efficace qui produit l'équivalent de la consommation annuelle de 2 500 personnes. L'installation est largement plébiscitée par les villageois.

32 projets validés par l'État

D'après les professionnels de l'énergie, la France pourrait doubler son potentiel de petites centrales hydroélectriques pour une production annuelle de 6 TWh (térawattheure), l'équivalent d'un réacteur nucléaire. En deux ans, l'État a validé 32 projets partout en France, surtout dans les Alpes. Dans le massif des Écrins, situé dans les Hautes-Alpes et en Isère, un chantier a débuté. La priorité : construire le barrage pour récolter suffisamment d'eau pour assurer la production électrique. La centrale devra fournir l'électricité annuelle pour 5 000 personnes. Un projet privé que la mairie soutient. Pour réussir à développer ces petites centrales, les industriels demandent un assouplissement de la réglementation, car le cadre actuel menace plus de la moitié des projets partout en France.

