Natalité : les Français font de moins en moins d’enfants

L’Insee a dévoilé une étude faisant état d’une baisse de la natalité en France. Le journaliste Simon Ricottier, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 3 août, nous dit ce qu’il en est.

Les Français font moins de bébés. C'est le résultat d'une enquête de l’Insee qui confirme la baisse de la natalité dans l'Hexagone au premier semestre 2023. Le journaliste Simon Ricottier fait le point, sur le plateau du 19/20, jeudi 3 août. "Entre janvier et juin, 314 400 naissances. Et 313 300 décès. La différence entre les deux s'appelle le solde naturel. Il est presque nul. Et en effet, il n’a pas été aussi bas depuis 1945. La natalité recule de 7% par rapport au premier semestre 2022", détaille-t-il.

Pourquoi fait-on moins d’enfants

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. "Les incertitudes économiques d’abord : les jeunes ont souvent des emplois précaires et l'envie d'avoir des enfants passe au second plan. Les Français se disent aussi inquiets à cause de la guerre en Ukraine, et surtout du changement climatique. Si l’on ne veut pas épuiser nos ressources, beaucoup estiment qu’il faudrait faire moins d’enfants", conclut le journaliste.