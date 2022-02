Mère célibataire, indépendant, inactif... L'Insee dévoile les profils les plus touchés par la pauvreté

En France, 9 millions de personnes souffrent de précarité. La pauvreté touche 38,9% des chômeurs et 32,5% des inactifs (hors chômeurs et retraités).

Familles monoparentales, chômeurs, travailleurs indépendants et jeunes... Certains profils sont davantage concernés par la pauvreté que d'autres, selon l'Insee, mardi 15 février. En France, 9 millions de personnes souffrent de précarité.

D'après l'institut national de la statistique, près de 33% des familles monoparentales (qui représentent un quart des familles en France) vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14,6% de la population de l'Hexagone. Les enfants qui vivent avec leur mère (80% des familles monoparentales) sont plus souvent en situation de pauvreté que ceux qui vivent avec leur père.

Une personne pauvre sur deux est jeune

Les jeunes sont surreprésentés parmi les personnes en difficulté financière. Une personne pauvre sur deux a moins de 30 ans (36% de la population figure dans cette tranche d'âge), selon des chiffres 2017 du service statistique des ministères sociaux (Drees).

La pauvreté touche 38,9% des chômeurs et 32,5% des inactifs (hors chômeurs et retraités), contre 14,6% des Français, selon l'Insee. En 2019, 2 millions de travailleurs étaient considérés comme pauvres. Les femmes, les personnes nées à l'étranger et les jeunes sont particulièrement concernés car ils occupent plus fréquemment des emplois non qualifiés, instables ou à temps partiel.

Les indépendants sont également vulnérables, avec un taux de pauvreté qui atteint 17,6%, contre 6,8% pour les salariés. Cette catégorie hétérogène recouvre notamment les exploitants agricoles, les commerçants, les artisans et encore les professionnels libéraux.