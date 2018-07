VIDEO. En Russie, un drapeau arc-en-ciel peu ordinaire pour dénoncer la répression subie par les homosexuels

Pour dénoncer la répression subie par les homosexuels, six activistes de six nationalités différentes se sont rendus en Russie. Ils ont chacun porté les maillots des équipes de leurs pays pour former le drapeau arc-en-ciel dans les rues de Moscou.

"Nous avons profité du fait que le pays accueille la Coupe du monde à la même période que le mois des fiertés, pour dénoncer le comportement russe et porter les couleurs du drapeau arc-en-ciel dans les rues de la Russie", explique un activiste.

Depuis 2013, une loi interdit la "propagande" homosexuelle devant les mineurs. Cette interdiction concerne notamment le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, depuis sa création en 1978 par Gilbert Baker. En Russie, 83 % de la population considère les relations homosexuelles comme "répréhensibles".