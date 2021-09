Suisse : plusieurs milliers de personnes défilent pour le mariage pour tous à Zurich

La Suisse rejoindra-t-elle bientôt la France ? Plusieurs milliers de personnes - 20 000 selon les organisateurs - ont marché samedi 4 septembre à Zurich en faveur des droits de la communauté LGBTQ, revendiquant haut et fort un oui au "mariage pour tous", objet d'un référendum national en Suisse le 26 septembre.

Sous un soleil ardent et avec force drapeaux arc-en-ciel frappés d'un "Ja" (oui) en faveur du "mariage pour tous", les participants à la Zurich Pride ont défilé en musique dans l'après-midi à l'appel de plus de 70 organisations issues des communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer.

"Fais-toi confiance. Mariage pour tous maintenant"

Le "mariage pour tous" était au coeur des slogans et des banderoles du cortège, justement emmené par un char du comité national en faveur du "oui au mariage civil pour toutes et tous", selon l'agence suisse Keystone-ATS. Le slogan du rassemblement était "Fais-toi confiance. Mariage pour tous maintenant". La Zurich Pride, habituellement organisée en juin, avait cette année été déplacée en septembre pour cause de pandémie.

Selon un sondage publié le 20 août, les Suisses sont largement favorables (69%) au principe du mariage pour tous, 55% se disant absolument pour et 14% "plutôt pour" selon l'institut de recherche gfs.bern.