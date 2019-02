Japon : le dilemme transgenre

Elin McCready est mariée à Midori, depuis près de vingt ans. Ils ont eu trois enfants. Mais depuis, Elin est devenue une femme transgenre. Elle se bat pour faire reconnaître son identité féminine par l'état civil. "Nous sommes mariés depuis presque vingt ans déjà, alors dans les règles, c'est un mariage légal. Mais c'est devenu un mariage entre deux personnes du même sexe, et c'est donc un problème pour eux", explique-t-elle.

"Je ne vois pas pourquoi on devrait divorcer "

En effet, le mariage homosexuel est interdit au Japon. Une situation délicate pour l'administration qui étudie cette question depuis plus de trois mois, en vain. "Pour ses enfants, il est un parent exceptionnel, et pour moi, elle est une partenaire exceptionnelle et surtout une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait divorcer juste parce que c'est compliqué. C'est avec elle que je veux absolument continuer à vivre en famille et pour le reste, on verra comment les choses évoluent", déplore Midori.