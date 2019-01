Européennes, le candidat républicain Bellamy ne fait pas l'unanimité

C'est un philosophe versaillais de 33 ans qui mènera la liste des Républicains aux Européennes. Laurent Wauquiez va proposer le nom de François-Xavier Bellamy à la Commission nationale d'investiture du parti. La désignation de ce proche de la Manif pour tous, conservateur assumé, ne fait pas que des heureux. Il est le nouveau visage de la droite, telle que l'imagine Laurent Wauquiez. François-Xavier Bellamy est professeur de philosophie et élu à Versailles (Yvelines). Il est connu comme un soutien actif de la "Manif pour tous" contre le mariage homosexuel. Depuis, il est devenu un animateur constant d'une droite conservatrice.

Ne pas "transformer Les Républicains en petit parti conservateur"

"Le vrai progrès que notre pays a su connaître au terme d'une longue maturation juridique c'est la famille composée d'un homme et d'une femme et qui repose sur cette réalité naturelle de l'engendrement", avait-il par exemple déclaré devant des militants. Si aujourd'hui il assume, il ne veut pas qu'on le résume à sa prise de position de l'époque. À titre personnel, il se dit également opposé à l'avortement, sans vouloir remettre en cause la loi Veil. Il est donc loin de faire l'unanimité dans son propre camp. "Attention à ne pas transformer Les Républicains en un petit parti conservateur", prévient Éric Woerth.

