DIRECT. Projet de loi de bioéthique : la manifestation des opposants s'élance à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BIOETHIQUE

: Voici un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche :



Une nouvelle suspicion de violences policières. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, après la diffusion d'une vidéo montrant un manifestant frappé à terre par un policier. Les faits se sont déroulés samedi, en marge du défilé des "gilets jaunes", lors duquel 60 personnes ont été interpellées.



Le collectif "Marchons enfants !", émanation de La Manif pour tous qui regroupe 22 associations, appelle à manifester à partir de 13 heures à Paris contre le projet de loi de bioéthique. Le texte prévoit notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes.



Le journaliste et militant Taha Bouhafs, qui a indiqué la présence d'Emmanuel Macron dans un théâtre parisien vendredi soir, a été remis en liberté et placé sous statut de témoin assisté, indique son avocat. Voici un portrait de celui qui se définit comme "journaliste de luttes".



Une conférence de paix sur la Libye se tient aujourd'hui à Berlin. Franceinfo vous aide à y voir plus clair sur la situation dans ce pays miné par les luttes de pouvoir et coupé en deux entre partisans de Fayez al-Sarraj (à l'ouest) et de Khalifa Haftar (à l'est).



: Plusieurs personnalités politiques participent au défilé contre l'extension de la PMA à toutes les femmes. C'est notamment le cas de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, du sénateur Sébastien Meurant ou encore de la députée (ex-LREM) Agnès Thill.

: La manifestation contre la PMA pour toutes les femmes s'est élancée depuis le 7e arrondissement de Paris, direction la place de l'Opéra.

: A la mi-journée, voici un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche :



Une nouvelle suspicion de violences policières. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, après la diffusion d'une vidéo montrant un manifestant frappé à terre par un policier.



Le journaliste et militant Taha Bouhafs, qui a indiqué la présence d'Emmanuel Macron dans un théâtre parisien vendredi soir, a été remis en liberté et placé sous statut de témoin assisté, indique son avocat. Voici un portrait de celui qui se définit comme "journaliste de luttes".



Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait près de 400 blessés hier soir à Beyrouth. Il s'agit de la journée la plus violente depuis le début du mouvement de contestation.



Le collectif "Marchons enfants !", émanation de La Manif pour tous qui regroupe 22 associations, appelle à manifester à partir de 13 heures à Paris contre le projet de loi de bioéthique. Le texte prévoit notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes.

: L'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy participera cet après-midi à Paris à la manifestation contre le projet de loi de bioéthique. "Nous entrons dans une logique nouvelle qui sera notre malédiction : c'est du malheur que nous nous préparons pour l'avenir", a-t-il déclaré sur franceinfo. Pour lui, "ce n'est pas seulement la question de la PMA qui est en jeu. C'est une grande transformation de notre rapport à la médecine".

: Assemblée, Sénat, retour à l'Assemblée... Si vous êtes un peu perdus dans la procédure parlementaire concernant ce projet de loi, allez donc lire cet article de mon collègue Jean-Loup Adénor.

: Cette manifestation est organisée l'avant-veille de l'examen au Sénat du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale mi-octobre. Que contient exactement ce texte après son passage en commission sénatoriale ? Notre journaliste Valentine Pasquesoone a suivi les débats pour vous.

: Les opposants à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, prévue par le projet de loi de bioéthique, manifestent aujourd'hui à Paris à l'appel du collectif "Marchons Enfants !". Le cortège doit s'élancer à partir de 13 heures depuis la place de la Résistance (7e arrondissement), pour rejoindre la place de l'Opéra.