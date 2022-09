Au Salon du mariage, à Paris, "la demande explose" après deux ans de pandémie et les professionnels "travaillent comme ils n'ont jamais travaillé"

Quand la marche nuptiale retentit dans les allées du Salon du mariage au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, la foule s'arrête pour écouter. "C'est celle que j'aime et je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre !", lance Mika, 25 ans, avec un regard amoureux, à la fin de la prestation du quatuor "En avant la musique". "J'ai dit oui !", répond avec le même enthousiasme sa future épouse, Eva, 25 ans également.

Des alliances présentées sur un stand du Salon du mariage à Paris, le 17 septembre 2022. (PAOLA GUZZO / FRANCEINFO)

"On est en train de faire le premier essayage de nos alliances, et c'est un gros casse-tête parce qu'il y a trop de choix", raconte Eva, qui scrute l'étalage de bagues sur un stand du salon. Son compagnon, Mika, a fait sa demande cet été, sur une falaise de l'île d'Yeu (Vendée). "J'avais la bague depuis très longtemps pour la demande, ça faisait presque deux ans, mais je n'avais pas pu trouver le bon moment. Je voulais que ce soit en vacances, dans un lieu sympa et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment l'occasion. Et puis, j'avais envie de l'appeler Madame Sauvage !", raconte-t-il, encore ému.

Un secteur qui redémarre fort

Entre les couples qui se lancent aujourd'hui et tous les mariages reportés à cause de l'épidémie de Covid-19, le secteur est débordé. Pas un stand n'est vide au Salon du mariage. Et l'on y trouve absolument tout : des robes, des pièces montées en forme de tour Effeil, et même des cigarettes électroniques customisées."Depuis environ six mois, la demande explose", constate Klara, qui travaille dans l'animation de mariage.

"On a de plus en plus de demandes de prestations pour différents mariages, et des prestations plus grosses qu'avant. Les gens ont envie de faire la fête", note-t-elle, ajoutant que la levée des contraintes liées au Covid-19 joue aussi un rôle important, "ils ont vu que les masques n'existaient plus, en tout cas pour l'instant."

"On s'adapte en travaillant plus et en donnant le maximum de nous et en recrutant." Klara, employée dans une entreprise spécialisée dans l'animation de mariages à franceinfo

Au plus fort de l'épidémie, l'entreprise a gardé la tête hors de l'eau, notamment grâce aux aides de l'État. Cette reprise est donc un soulagement pour les professionnels du secteur. "On a perdu quand même quasiment un tiers du tissu économique du mariage, qui s'est recyclé dans d'autres professions", pointe Stéphane Seban, le fondateur du Salon du mariage, qui se réjouit du redémarrage de l'activité.

"La saison a commencé avant et elle va se terminer après puisqu'au moins jusqu'au 15 octobre, la plupart des prestataires de mariage travaillent comme ils n'ont jamais travaillé." Stéphane Seban, fondateur du Salon du mariage à franceinfo

Pour les professionnels, c'est donc un "superbe été, annonciateur de belles saisons à venir", conclut Stéphane Seban. Il s'attend a accueillir non moins 40 000 visiteurs Porte de Versailles cette année, c'est-à-dire autant qu'avant la crise du Covid-19.