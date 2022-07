Limoges : beaucoup de mariages à célébrer après des reports en raison du Covid-19

Cela a été un véritable marathon. Pour la seule journée du samedi 30 juillet, la mairie de Limoges (Haute-Vienne) a célébré neuf mariages, qui ont donc eu lieu les uns après les autres. Guilaine a attendu deux ans pour se marier, alors elle est très émue. Après deux ans de pandémie, son rêve est devenu réalité. Sa demande de mariage a eu lieu en 2020, mais en raison du Covid-19, elle et son mari ont décalé la date deux fois.

La saison estivale privilégiée

Les unions post-Covid-19 connaissent un véritable boom. Cette année, 216 mariages sont programmés à Limoges entre juin et septembre, une cinquantaine de plus que l’année dernière. "C’est un travail assez méthodique, avec bien sûr du personnel administratif qui nous encadre, et on prévoit un certain temps. On mise bien sûr sur la ponctualité des futurs mariés", affirme non sans sourire Jean-Marie Lagedamont, adjoint à la mairie de Limoges. La période de l’été est également toujours privilégiée par les mariés, en raison de la chaleur.