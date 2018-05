Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papiers qui a sauvé un enfant à Paris, sera reçu ce lundi matin par Emmanuel Macron

Le jeune homme avait escaladé un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide.

Il va avoir les honneurs de l'Elysée. Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papiers qui a escaladé un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide, sera reçu lundi 28 mai par Emmanuel Macron, a annoncé dimanche soir à l'AFP l'entourage du président de la République. Qualifié de "héros" 24 heures après son acte spontané, le jeune homme rencontrera le chef de l'Etat à 9h50, a-t-on précisé.

Le geste de Mamoudou Gassama, surnommé Spiderman, a été très largement salué sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne a commencé à circuler dimanche soir pour demander que le jeune homme obtienne des papiers. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a lui assuré que "cet acte d'une immense bravoure (...) doit lui ouvrir les portes de notre communauté nationale".

Mamoudou Gassama a eu un comportement héroïque en sauvant à #Paris la vie d’un enfant sans penser à la sienne. Cet acte d’une immense bravoure, fidèle aux valeurs de solidarité de notre république, doit lui ouvrir les portes de notre communauté nationale. #MamoudouGassama https://t.co/SdGIQZhRiP — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) May 27, 2018

"Il faut régulariser Mamoudou Gassama !"

Dans un communiqué publié dimanche, SOS Racisme affirme qu'"il faut régulariser Mamoudou Gassama" "Mamoudou Gassama nous rappelle utilement que les personnes en situation irrégulière sont des êtres humains, avec leur histoire, leur parcours, leurs qualités et leurs défauts et surtout l'immense courage dont beaucoup ont fait preuve dans leur périlleux voyage vers l'Europe", écrit l'association.

"Ce courage doit trouver, pour Mamoudou Gassama, une reconnaissance de notre pays. Et quelle plus belle reconnaissance que de permettre à cet homme de vivre tranquillement dans un pays qu’il a choisi, non par fainéantise, facilité ou recherche des aides sociales, mais tout simplement pour y mener sa vie", conclut SOS Racisme.