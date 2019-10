La Cour de cassation considère qu'une GPA réalisée à l'étranger "ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention"

La Cour de cassation a rendu vendredi sa décision sur le cas devenu emblématique des Mennesson, dont les jumelles sont nées par GPA en Californie il y a dix-neuf ans.

Leur filiation est entièrement reconnue. La Cour de cassation a rendu, vendredi 4 octobre, une décision favorable aux Mennesson, dont les jumelles sont nées par gestation pour autrui (GPA) en Californie il y a dix-neuf ans. Ce dossier soulève la question du statut en droit français de la "mère d'intention". Dans sa décision, la plus haute juridiction française considère ainsi qu'"une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention".

La reconnaissance de la paternité de Dominique Mennesson, père biologique, était acquise, mais ce dossier posait la question du statut, en droit français, de la "mère d'intention", qui a désiré et élevé les enfants mais n'en a pas accouché. La question posée à la Cour de Cassation était la suivante : "Le lien de filiation entre un enfant né d'une GPA à l'étranger et le père biologique, d'une part, la mère d'intention, d'autre part, doit-il être reconnu et si oui, par quel moyen ?" Dans une décision taillée sur mesure pour le "cas particulier" de la famille Mennesson, la Cour de Cassation, répond, donc, "oui", "au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant". "Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé", précise la plus haute juridiction française dans son communiqué.