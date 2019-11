GPA : la justice ordonne la transcription de filiation pour plusieurs enfants nés à l'étranger

Dans ces arrêts daté du 25 novembre, la juridiction reprend à chaque fois les mêmes motivations pour les six enfants, nés de couples homosexuels et hétérosexuel, entre 2010 et 2016.

La cour d'appel de Rennes a ordonné la transcription des actes de naissance de six enfants nés par GPA (gestation pour autrui) au Mexique et aux Etats-Unis, selon six arrêts rendus le 25 novembre 2019. (IAN HOOTON / SCIENCE PHOTO LIBRARY / IHO / AFP)