DIRECT. Loi de bioéthique : regardez l'audition des ministres devant la commission de l'Assemblée nationale

Ce qu'il faut savoir

Dernières auditions avec l'examen du projet de loi. Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et Frédérique Vidal, respectivement ministres de la Santé, de la Justice et de la Recherche, sont entendues lundi 9 septembre à partir de 20h30 devant la commission de l'Assemblée nationale en charge du projet de loi sur la bioéthique. Au programme : l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, mais aussi de nouvelles mesures concernant la recherche sur l'embryon, le don d'organes ou encore l'intelligence artificielle. Suivez et commentez les auditions en direct sur notre site franceinfo.fr.

Des réponses attendues. Les propositions des ministres sur l'établissement de la filiation pour les couples de femmes seront particulièrement scrutées. Critiqué pour avoir voulu créer un mode de filiation spécifique, par déclaration anticipée, pour les seuls couples de femmes, le gouvernement pourrait proposer un autre système.

Un projet qui fait débat. Plus de 2 000 amendements ont d'ores et déjà été déposés par les députés de la commission. Du côté de La République en marche, on essaie d'amener le projet de loi "plus loin" que ce que propose le gouvernement, assure-t-on.

Recherche, génétique, intelligence artificielle... Le projet de loi bioéthique ne traite pas que de la PMA, bien au contraire. Fort de ses 32 articles, il s'intéresse à des domaines aussi variés que le don d'organes, la recherche sur les cellules embryonnaires ou l'intelligence artificielle appliquée à la santé.