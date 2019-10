Bioéthique : l'Assemblée abandonne la technique du "bébé-médicament"

Cette technique permet de garantir qu'un enfant soit indemne de la maladie génétique dont souffre son frère ou sa sœur et immuno-compatible avec lui ou elle.

Le "bébé-médicament", c'est bel et bien fini. L'Assemblée nationale a voté lundi 7 octobre au soir un amendement proposé par Les Républicains mettant un terme à cette technique, destinée à sauver des enfants atteints d'une maladie génétique mais qui posait des questions éthiques. Un vote qui intervenait dans le cadre de l'examen en première lecture de la loi bioéthique.

Dans cette technique, un enfant est conçu avec un double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA), pour qu'il soit indemne de la maladie génétique dont souffre un frère ou une soeur et immuno-compatible avec lui (ou elle), ce qui peut permettre la guérison de l'enfant atteint grâce à un prélèvement de sang de cordon.

"Cette technique a été autorisée à titre expérimental par la loi du 6 août 2004. Mais, au regard de la transgression qu'elle représente, une telle possibilité ne saurait être maintenue dans le Code de la santé publique sans nécessité impérieuse", a plaidé la député LR Anne Genevard dans son amendement.

"On est face à un dilemme éthique"

Une majorité de députés ont voté l'abrogation de l'article incriminé. Rappelant que "cette pratique est arrêtée en France depuis 2014", le rapporteur Jean-François Eliaou (LREM) avait recommandé cependant son maintien estimant que cette technique représentait "la seule possibilité pour traiter" certains patients.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait de son côté estimé ne pas avoir le recul suffisant pour s'exprimer sur le sujet, compte-tenu de son passé de médecin hématologue et de praticienne hospitalière.

"Le bébé médicament nous interpelle. On est face à un dilemme éthique. Entre l'enfant à soigner et l'enfant à naitre, il faut faire prévaloir le principe de la dignité de la personne qui doit exister pour elle-même, et non pour une autre", a plaidé Thibault Bazin (LR) "On programme la venue d'un enfant dans l'unique but de soigner son ainé malade", a de son côté dénoncé Blandine Brocard (LREM) appelant à "mettre fin à une pratique contestable".

"Il s'agit de familles qui ont un projet parental, décident de faire un autre enfant et, dans le cadre, se voient proposer de chercher en plus, la compatibilité pour que ce nouvel enfant puisse éventuellement sauver son frère ou sa soeur. Mais ce ne sont pas des enfants fabriqués pour sauver un autre bébé", avait rectifié Agnès Buzyn.