Villeneuve-d'Ascq : une femme transgenre porte plainte après avoir été insultée par des contrôleurs

Une femme transgenre a porté plainte contre X pour discrimination, se disant victime de propos transphobes et homophobes de la part d'agents d'Ilévia, société de transport en commun de l'agglomération lilloise, rapporte dimanche 16 février France Bleu Nord. "Quand des personnes travaillant dans le service public ont ce genre de comportement, il faut le signaler pour que cela ne se reproduise plus", estime cette femme transgenre, Cassandre.

Cassandre, une Lilloise, assure avoir été agressée verbalement le 6 février par deux contrôleurs, devant la station de métro Pont de Bois, à Villeneuve-d'Ascq. Elle explique à France Bleu Nord que tout a commencé par des regards insistants de la part d'un agent, à qui elle demande des explications. Le ton monte, un second agent intervient : "Je leur ai expliqué que j'avais un genre féminin et l'un d'eux m'a insultée", précise-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, quelques heures après, Cassandre relate l'incident. Elle écrit qu'un contrôleur l'a traité de "Monsieur dame", avant de lui lancer : "Me fait pas chier tapette". Depuis, elle assure être régulièrement menacée sur les réseaux sociaux.

Bonjour @ilevia_bus je viens de me faire megenrer traiter de "monsieur dame" près de la station de pont de bois par vos contrôleur !!



Le contrôleur me dit "je n'ai pas d'apriori je regarde qui je veux me fait pas chier tapette "



Je porte plainte contre vos service — Cassandre Lisbeth -Rage Bunny- (@Princessepow) February 6, 2020

La société Ilévia annonce à France Bleu Nord avoir aussitôt ouvert une enquête interne. Elle assure que si les faits sont avérés, les agents seront sanctionnés. "Ce n'est pas l'image que l'on veut donner des transports, explique Francine Velthuizen, directrice marketing. Toutes les personnes travaillant au contact du public sont formés à la lutte contre les différents harcèlements entre clients, et donc aussi venant de la part des agents."