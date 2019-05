VIDEO. "Pas de faible dans la famille, tu dégages" : un jeune homme raconte le rejet de ses proches après son coming-out

"J'étais en jean, pull, avec juste mon téléphone, et j'ai du partir dehors." Valentin n'avait que 20 ans lorsqu'il a dû, de force, quitter le domicile familial. Ce soir de début décembre, "peu avant minuit", ses parents découvrent que leur fils est homosexuel. Ils l'obligent alors à partir de la maison, en pleine nuit. Invité de l'émission spéciale de franceinfo, vendredi 17 mai à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Valentin témoigne de cet épisode très douloureux.

"Je n'avais jamais entendu de discours haineux", raconte ainsi le jeune homme, évoquant un cadre familial jusqu'alors montrant "beaucoup de tolérance". "Je ne pensais pas que ça en arriverait là. C'est cela qui a été hyper dur et hyper violent", confie-t-il.

C'était "pas de faible dans la famille, tu dégages". Et là c'est dehors, un 2 décembre. Valentin à franceinfo

A la porte de sa maison, Valentin se retrouve alors seul, sans manteau, avec son téléphone et 20 euros dans la poche. Il n'ose parler de sa situation à personne. "On ne veut pas en parler à ses amis, parce qu'il y a la honte. On ne veut pas en parler à sa famille, on ne veut en parler à personne", lâche-t-il. "On se retrouve alors à deux heures du matin, gare du Nord, à devoir dormir dehors."

"Au début, je ne réalise pas", poursuit Valentin. "J'ai une espèce de petit instinct de survie qui s'est très vite installé. Et ça a été, maintenant il va falloir faire avec", relate le jeune homme. Valentin se dit alors : "Voilà ce qui vient de se passer (...) il faut absolument que tu t'en sortes. C'est peut-être juste un petit problème avec les parents".

Il prend conscience du rejet de ses proches "au bout d'une petite semaine", relate-t-il. Valentin s'était jusqu'alors dit que ce conflit familial allait "s'arranger". "Et en fait, ça ne s'arrange pas", confie le jeune homme.