VIDEO. La nouvelle vie de Stella et Alex

Ce sont deux aventures bouleversantes qu'"Envoyé spécial" a suivi pendant plusieurs semaines : celles de Stella et Alex, deux enfants qui veulent changer de sexe...

Stella est une petite fille de 8 ans qui, depuis toujours, dit vivre dans un corps de petit garçon. A force de courage et avec le soutien de toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal-être et convaincre qu'il n'existe qu'une solution pour se libérer : changer de sexe. Mais pourra-t-elle, si jeune, changer d'état civil ? Que vont dire ses camarades d'école ?

Se transformer pour devenir pleinement soi

Alex, lui, est né dans le corps d'une petite fille. Et à l'adolescence, il doit se résoudre à une opération de la poitrine. Le jeune homme, entouré par l'amour de sa mère et de ses grands-parents, se transforme et devient peu à peu celui qu'il a toujours été.

Un reportage de Naoufel El Khaouafi, Auberie Perreaut et Vincent Gobert / Capa Presse diffusé dans "Envoyé spécial" le 25 février 2021.

