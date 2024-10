Pour éviter que les seniors LGBT+ aient à "retourner dans le placard", des chercheurs britanniques ont établi, en collaboration avec des seniors et des personnels soignants, un guide à destination des maisons de retraites pour faire de celles-ci des espaces sans discriminations.

Faute de structures et de soins adaptés, beaucoup de personnes LGBT+ ont peur de devoir "retourner dans le placard", d'autant qu'elles sont moins susceptibles d'avoir des enfants et de la famille qui puisse s'occuper d'eux. La maison de retraite s'impose souvent comme la seule solution de vie lorsqu'ils ne sont plus autonomes. Ils doivent également faire face à des risques spécifiques, comme l'isolement social ou les effets mixés de l'âge et du VIH par exemple.

Face à cela, des chercheurs de l'Université du Kent (Royaume-Uni), en collaboration avec des personnes âgées LGBT+ et des personnels soignants, ont établi un petit guide à destination de ces établissements. C'est l'une des facettes du programme Circle (pour Creating Inclusive Residential Care for LGBTQ+ Elders). On y trouve des conseils pour rendre la pratique des soins plus inclusive ou pour former les équipes afin d'éviter les discriminations.

Un million de seniors LGBT+ en France

En France, la question se pose aussi. Les seniors LGBT+ représentent un million de personnes, dont 65% vivent seules. Une première maison de retraite destinée aux seniors LGBT+, "La Maison de la diversité" doit ouvrir à Lyon à l'été 2025, portée par l'association Les audacieuses et les audacieux, qui porte des projets dans d'autres villes, comme à Nice ou Strasbourg.