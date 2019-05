Un kiosquier parisien accusé de refuser de vendre un numéro du magazine "L'Equipe" dont la couverture montre deux hommes qui s'embrassent

Réagissant au témoignage d'un internaute, la maire de Paris Anne Hidalgo a jugé ce refus "inacceptable".

La maire de Paris a jugé l'attitude "inacceptable". Selon un témoignage publié samedi 4 mai sur Facebook, un kiosquier de la place de la République, à Paris, a refusé de vendre le magazine accompagnant le journal L'Equipe. Consacré à la lutte contre l'homophobie dans le sport, le numéro paru samedi met en une le baiser de deux joueurs de water-polo.

L'internaute affirme que le kiosquier lui a affirmé, en début d'après-midi, qu'il n'avait "pas déballé" les magazines reçus le matin même. "En pouvant à peine y croire, je lui demande : 'Vous êtes homophobe ?'. Il me répond 'oui'. Tout simplement", poursuit l'auteur du texte.

Son message sur Facebook est accompagné de photos du point de vente en question. Contactée par franceinfo.fr, la société MédiaKiosk, qui gère ce kiosque à journaux, n'avait pas répondu samedi en fin de journée.

Sur Twitter, un autre internaute a affirmé s'être rendu dans ce même kiosque plus tard dans l'après-midi, et avoir constaté que le magazine était désormais en vente.

Update : il a fait marche arrière. pic.twitter.com/uI46FUZ5gc — Damien | Kiwi (@iMonsieurKiwi) 4 mai 2019

"Ça nous rend encore plus fiers de notre une"

Interpellée sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo a jugé l'attitude décrite dans ce témoignage "inacceptable", et assuré que "tout [serait] mis en œuvre pour faire reculer les actes et les propos homophobes". "Je sollicite immédiatement MédiaKiosk et les services de la Ville de Paris", a réagi l'adjointe à la mairie de Paris chargée du commerce.

C’est inacceptable ! Avec vous pour que le Droit s’applique, comptez sur mon soutien, tout sera mis en œuvre pour faire reculer les actes et les propos homophobes ️‍ https://t.co/ZEZQcEAzM9 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 mai 2019

C’est inadmissible. Je sollicite immédiatement @mediakiosk_ et les services de la Ville de Paris. — Olivia Polski (@OliviaPolski) 4 mai 2019

"Ça nous rend encore plus fiers de notre une", a réagi de son côté le rédacteur en chef adjoint du magazine de L'Equipe.

Un kiosquier place de la République a donc refusé de déballer les @lemaglequipe parce que « oui », il est homophobe. Ça nous rend encore plus fiers de notre une https://t.co/Nl4HTP5EJo — Imanol Corcostegui (@corcostegui) 4 mai 2019