Philippines : la dure réalité des drag queens de Manille

À Manille, aux Philippines, le collectif Golden Gays organise des spectacles de drag queens. Toutes ont une particularité : elles ont plus de 60 ans. Ces drag shows mensuels leur permettent tout juste de survivre financièrement grâce aux sponsors. Ramon Busa, leader des Golden Gays raconte : "C'est comme cela qu'on vit. Au jour le jour. Mais on doit conserver notre calme, notre goût de vivre. Même si c'est vraiment difficile, on n'a pas de choix".

Vivre avec moins de 5 $ / jour

Comme des millions de Philippins, les Golden Gays vivent avec moins de 5 dollars par jour. Souvent rejetés, ne peuvent pas s'appuyer sur leur famille. Dans leur pays, les pensions de retraite laissent à désirer. Mais même si les Philippines tentent de s'ouvrir à la communauté gay, l'Église catholique résiste aux projets de loi contre les discriminations selon les Golden Gays.