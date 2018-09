Paris : les locaux de "Garçon Magazine" dégradés avec des tags homophobes

"Nous avons découvert avec stupeur l'entrée de nos bureaux saccagée, pillée et taguée : 'sale PD'", annonce la rédaction sur son compte Twitter.

Les locaux parisiens de la rédaction de Garçon Magazine ont subi dimanche des dégradations avec des tags d'insultes homophobes, a annoncé le média sur son compte Twitter, lundi 24 septembre. "Nous avons découvert avec stupeur l'entrée de nos bureaux saccagée, pillée et taguée", a détaillé la rédaction sur les réseaux sociaux. Les photos publiées montrent plusieurs inscriptions "sale PD".

➡ Nous avons beau être en 2018 et à Paris, l'homophobie est toujours bien présente, nous devons plus que tout être solidaire et dénoncer ces actes au quotidien. pic.twitter.com/XeGCwb2Jlg — Garçon Magazine (@garcon_magazine) 24 septembre 2018

"Nous avons beau être en 2018 et à Paris, l'homophobie est toujours bien présente, nous devons plus que tout être solidaires et dénoncer ces actes au quotidien", poursuit le magazine. La rédaction a annoncé le dépôt d'une plainte.

"On va être plus vigilants"

Le directeur de la publication, Christophe Soret, a découvert les dégradations dimanche soir, comme il l'explique à Komitid. Il a découvert que les disques durs et des ordinateurs laissés un peu plus tôt dans le couloir devant la rédaction avaient été dérobés. Des magazines et cartons ont été renversés et deux murs ont été vandalisés avec des inscriptions homophobes.

Selon Christophe Soret, l'acte a été prémédité. "Il fallait une première fois, ça fait quatre ans que les bureaux sont ici, je m'étonnais qu'on n'ait jamais eu de problèmes. On va être plus vigilants, mais dans trois semaines on sera passés à autre chose", dit-il.