La star de "Juno" Elliot Page annonce sa transition de genre

Elliot Page, l'acteur canadien connu notamment pour ses rôles dans le film Juno et plus récemment la série The Umbrella Academy, a annoncé sa transition de genre, mardi 1er décembre, sur sa page Instagram. Elliot, anciennement connu sous le nom d'Ellen Page, s'est adressé à ses abonnés avec ces mots : "Salut les amis, je veux partager avec vous le fait que je suis trans, mes pronoms sont "il/ils" et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d'écrire cela. D'être ici. D'être arrivé à cet endroit dans ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage."

"Je continuerai à lutter pour une société plus aimante et plus égalitaire"

Dans son message, partagé également sur Twitter, Elliot Page remercie la communauté trans. "Je vous remercie pour votre courage, votre générosité et votre travail incessant pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant, poursuit la star. Je vous apporterai tout le soutien possible et continuerai à lutter pour une société plus aimante et plus égalitaire."

"À toutes les personnes trans qui sont confrontées chaque jour au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et aux menaces de violence : Je vous vois, je vous aime et je ferai tout mon possible pour changer ce monde pour le mieux", ajoute Eliott Page.

"Une source d'inspiration pour d'innombrables personnes trans et non-binaires"

"Elliot Page nous a donné des personnages fantastiques à l'écran, et a été un défenseur acharné de toutes les personnes LGBTQ. Il sera désormais une source d'inspiration pour d'innombrables personnes trans et non-binaires", a réagi Nick Adams, directeur des médias transgenres de l'ONG Glaad et cité par le site Variety.

Elliot Page a quitté son Canada natal en 2005 pour jouer dans le thriller Hard Candy. Deux ans plus tard, il s'est illustré dans le film Juno de Jason Reitman et Diablo Cody, pour lequel il a été nommé aux Oscars. Parmi ses rôles les plus marquants, figurent ceux de Kitty Pryde dans la série X-Men, et Ariane dans Inception de Christopher Nolan. L'année dernière a marqué ses débuts en tant que réalisateur avec le documentaire There's Something In The Water, sur le racisme environnemental auquel sont confrontées les personnes de couleur et les communautés des Premières nations du Canada.