Israël : persécuté pour son homosexualité, un homme de 25 ans retrouvé décapité en Cisjordanie

Un crime terrifiant et très vraisemblablement homophobe a été commis jeudi 6 octobre à Hébron, ville autonome dans le sud de la Cisjordanie occupée, où un homme de 25 ans a été retrouvé mort décapité.

Persécuté en raison de son homosexualité en Palestine, dans une société majoritairement musulmane et conservatrice sur les questions de moeurs, il avait dû fuir en Israël, pays plus ouvert sur les questions LGBTQ. Des vidéos montrant le jeune homme supplicié ont commencé à circuler dans la nuit de mercredi à jeudi et son corps a été découvert jeudi au petit matin.

Pris en charge par une ONG, il voulait aller vivre au Canada

Ahmed Abu Murkhiyeh vivait depuis deux ans en Israël où il avait obtenu le droit d'asile, pris en charge par l'association Albait Almokhtalef, qui signifie "une maison différente", une ONG israélienne spécialisée dans l'accueil, l'aide juridique et le soutien aux palestiniens LGBTQ, qu'ils vivent en Palestine ou bien en Israël. L'homme assassiné vivait dans un lieu d'accueil spécialisé et, selon la responsable de l'association, il souhaitait partir vivre au Canada.

Un suspect a été arrêté à Hébron : il est actuellement interrogé par la police palestinienne. Les proches de la victime affirment que leur ami a été kidnappé, mais l'enquête devra éclaircir ce point. Environ 90 Palestiniens homosexuels des territoires vivent sous statut de réfugié en Israël. Cet été, la loi été modifiée pour qu'ils aient aussi le droit de travailler.