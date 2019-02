Bordeaux : une association LGBTQI+ dénonce une triple agression homophobe à la sortie d'un bar

L'agression a eu lieu vendredi soir à la fermeture du Buster Bar, à Bordeaux.

Le Girofard, une association LGBTQI+ de Bordeaux, a dénoncé samedi 9 février sur les réseaux sociaux une triple agression homophobe survenue vendredi à la sortie d'un bar LGBTQI+, en publiant la photo d'un homme hospitalisé, blessé à la tempe, au nez et avec un œil au beurre noir.

"Une multi-agression à caractère homophobe a eu lieu [vendredi] soir à la fermeture d'un bar festif LGBTQI+ le Buster Bordeaux, Buster Bar Official, écrit l'association sur Facebook. Nous sommes de tout cœur avec les trois victimes... Car il s'agit bien de trois personnes agressés gratuitement."

"Nous ne nous habituerons jamais à ces visages tuméfiés"

"Nous nous engageons fermement contre ces violences. Nous resterons solidaires, et nous accompagnerons toujours les victimes dans leurs démarches de dépôt de plainte. Zéro tolérance face à l'intolérance", ajoute l'association.

Le Buster Bar confirme cette information sur sa page Facebook : "Cette nuit [vendredi], à la fermeture du Buster, des clients ont été agressés devant le bar. Cet acte odieux, lâche et homophobe, nous le condamnons. Nous sommes aussi choqués de constater qu'en 2019, à Bordeaux, on ne peut toujours pas être gay et le vivre ouvertement sans risquer de subir des violences homophobes. [Nous] soutenons les trois amis clients avec toute la force de notre famille du Buster."

Sur Twitter, le président de SOS Homophobie Joël Deumier adresse ses "pensées et soutien total aux trois victimes. Les auteurs de ces actes doivent être identifiés et punis. Nous ne nous habituerons jamais à ces visages tuméfiés".