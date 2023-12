La Croix-Rouge française note une hausse des jeunes parmi les bénévoles qui s'engagent

"On a plus de 17 000 bénévoles de moins de 30 ans sur les 72 000 bénévoles de la Croix-Rouge française", souligne samedi 23 décembre sur franceinfo Marc Vannesson, directeur des programmes de la Croix-Rouge française. Il note un engagement fort de bénévoles : "On en a plus cette année, ce qui est une très bonne nouvelle, notamment chez les jeunes".

Marc Vannesson rappelle que la mobilisation des bénévoles reste un enjeu important surtout pendant la période des fêtes de fin d'année qui est "toujours difficile pour les personnes seules et exclues".

Selon lui, cet engagement des jeunes s'explique par le fait qu'"il y a beaucoup de personnes qui se sentent touchées par l'inflation et qui perçoivent que les plus fragiles sont encore plus touchés qu'eux et veulent réagir". Ces jeunes "s'engagent sur tous les types de missions : aide sociale, maraude, distribution alimentaire ou textile, missions de secourisme etc".

Les bénéficiaires plus jeunes également

Autre point soulevé par le directeur, le changement de profil des bénéficiaires : "On note parmi les personnes qui viennent nous voir des jeunes. Sur les nouvelles personnes qui sont venues nous voir il y en a la moitié qui ont moins de 25 ans".

Élément qui l'inquiète également : la hausse "des femmes seules avec enfants" dans la queue des bénéficiaires. "C'est un vrai signe de préoccupation pour nous", confie-t-il. Une évolution qui s'explique selon lui par l'inflation qui a "fait basculer dans la précarité des gens qui étaient à la frontière, à la limite", d'où "la nette progression en 2022" de distribution de repas.

Enfin, Marc Vannesson rappelle que la Croix-Rouge française distribue "62 millions de repas par an" et que l'association est aussi touchée par l'inflation. Pour faire face aux coûts en hausse et à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, "une campagne d'appel aux dons" est lancée. "Des dons sont possibles même modestes. Par exemple, avec 4 euros - un euro après la déduction fiscale - c'est un panier-repas complet pour une personne pour un jour".