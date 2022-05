Vinci Construction France mis en examen pour "corruption privée" dans un dossier lié au Qatar

Outre Vinci Construction France, ses filiales Petit et GTM Bâtiment ont été mises en examen, en février, pour "corruption privée".

Vinci Construction France a été mis en examen en février pour "corruption privée" dans une instruction qui vise également l'ex-gérante de fortune en France de l'ancien émir du Qatar, a annoncé le parquet de Nanterre, vendredi 20 mai.

La femme d'affaires Chadia Clot a dirigé le fonds French Property Management (FPM), dédié aux investissements de l'ancien émir qatari, Hamad Ben Khalifa Al-Thani, jusqu'en juin 2017. Elle et son compagnon ont été mis en examen, en janvier dernier, pour "corruption privée passive", car ils sont soupçonnés d'être les bénéficiaires de cette corruption présumée, a confirmé le parquet de Nanterre.

Outre Vinci Construction France, ses filiales Petit et GTM Bâtiment ont été mises en examen, en février, pour "corruption privée" pour la même période de faits reprochés, de 2008 à 2016. Vinci Construction France et Petit sont également inquiétés pour "complicité de faux et usage de faux en écriture privée".