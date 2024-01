"Tu casses, tu répares" : à quoi vont ressembler les "travaux d'intérêt éducatif" pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans ?

C'est, selon lui, un "principe clair". Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mardi 30 janvier la mise en place de "travaux d'intérêt éducatif" pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans, une mesure proche des peines d'intérêt général, mais qui soulève des interrogations, notamment juridiques.

"Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir", a estimé le chef du gouvernement lors de sa ddéclaration de politique générale devant les députés. Et pour le Premier ministre, il est essentiel d'agir très tôt : "Dès le plus jeune âge, il faut revenir à un principe clair : tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter".

🎓 Gabriel Attal aborde désormais l'éducation et annonce la création de "travaux d’intérêt éducatif, qui seront leurs équivalents et seront donnés plus facilement que les peines d’intérêt général". pic.twitter.com/LM3fKfSuIo — franceinfo (@franceinfo) January 30, 2024

Dès 13 ans au lieu de 16

Avec cette mesure, il ne sera donc plus nécessaire d'attendre qu'un mineur soit âgé de 16 ans pour prononcer une peine de travaux d'intérêt général. Dès 13 ans, des travaux d'intérêt éducatif pourront désormais être décidés. C'est le tribunal pour enfants qui prononce ce type de peines, mais sans que l'on sache précisément de quelle type de travaux. A l'heure actuelle, les TIG peuvent, par exemple, être des travaux de remise en état en cas de vandalisme, comme nettoyer des tags, ou encore se rendre dans une association ou dans une collectivité pendant un nombre d’heures limité.

Mercredi 31 janvier, Eric Dupond-Moretti a apporté quelques précisions sur franceinfo : "Le travail d’intérêt général, c'est un travail. Or, les conventions internationales nous interdisent de faire travailler les enfants. Alors que fallait-il faire ? Soit rien, soit prendre la situation en charge et faire en sorte que des mineurs soient pris en charge avant l’âge de la responsabilité pénale", a expliqué le garde des Sceaux, estimant qu'"Il faut aider les parents dépassés".





🔴 Travaux d’intérêt éducatif ➡️ “C'est l'État qui va venir aider la maman solo pour lui dire : on prend le gamin en charge, on le remet dans les rails de l'école”, explique Eric Dupond-Moretti. “C'est une mesure sociale.” #8h30franceinfo pic.twitter.com/HlglofjpOK — franceinfo (@franceinfo) January 31, 2024

La mesure, qui devrait concerner les mineurs entre 13 et 16 ans et relèvera du cadre judiciaire. En 2022, un peu plus de 2 000 peines de travaux d'intérêt général ont été prononcées à l'encontre de mineurs de plus de 16 ans. Depuis la semaine d’émeutes qui a suivi la mort de Nahel le 27 juin dernier, tué à 17 ans par un policier après un refus d'obtempérer, le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti répète qu'il faut pouvoir punir les jeunes auteurs de dégradations, tout comme les parents défaillants. En octobre dernier, la Première ministre Élisabeth Borne avait notamment indiqué vouloir corriger la "démission" de certains parents devant la "dérive" de leurs enfants en instituant des peines de travaux d'intérêt général à ceux "qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs".

La cheffe du gouvernement avait alors également marqué sa volonté d'être plus sévère avec les jeunes délinquants, notamment en les faisant encadrer par des militaires. Au total, 1 180 mineurs avaient été identifiés par la justice comme auteurs d'infractions lors des émeutes, avait indiqué la Chancellerie. Parmi eux, 40% étaient âgés de 13 à 15 ans, en écrasante majorité des garçons (96%).