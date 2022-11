Témoignage Dérives sectaires : "Toutes les questions d'éducation de notre fille passaient par lui", dénonce une des plaignantes de l'ostéopathe Antonino Mercuri

Six plaignantes ont porté plainte contre cet ostéopathe qui revendique avoir un don de guérisseur. L'homme est notamment mis en examen pour "abus de faiblesse" et "exercice illégal de la médecine".

Alerte sur les médecines alternatives. Il s'agit du gros point noir relevé par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) dans son rapport dont nous vous révélions le contenu mercredi 2 novembre. Certaines se retrouvent même devant la justice. C'est le cas de l'affaire Mercuri, du nom d'Antonino Mercuri, un ostéopathe mis en examen pour "abus de faiblesse", "fraude fiscale", "escroquerie", "blanchiment" et "exercice illégal de la médecine". Six plaignantes ont porté plainte contre lui, une d'entre elles témoigne à franceinfo.

L'engrenage commence il y a sept ans, lorsque le compagnon de Marie prend rendez-vous avec l'ostéopathe pour soigner une douleur au genou. "Quand il revient de cet entretien, raconte-t-elle, il est complètement subjugué. Il est admiratif. On sent qu'il s'est passé quelque chose."

Elle débourse jusqu'à 11 000 euros

Antonino Mercuri revendique avoir un don de guérisseur, ce qui attise la curiosité de Marie. Elle met plusieurs mois à obtenir un rendez-vous. "On n'est pas dans un contexte d'ostéopathie, on est dans de la psychologie, explique Marie. Il m'explique comment ma morphologie est faite par rapport à mes blessures. À cette période, il veut se faire vraiment l'éducateur de mon travail et de mon couple aussi. Toutes les questions d'éducation par rapport à notre fille aussi passaient par lui."

La jeune femme débourse jusqu'à 11 000 euros, son compagnon bien plus, enchaînant les séminaires proposés par Antonino Mercuri à l'étranger. Des séminaires à plusieurs milliers d'euros. Un an plus tard, en 2016, Marie trouve la force d'alerter la Miviludes et se sépare de son compagnon.

"Dans ce genre de situation, il n'y a que la fuite qui est possible. Une personne qui est persuadée que monsieur Mercuri est une bonne personne, on ne peut pas la raisonner." Marie à franceinfo

Depuis, Antonino Mercuri est mis en examen. Il a passé quatre mois en détention provisoire. Il est toujours sous contrôle judiciaire. Son avocat, Olivier Pardo, récuse tout ce que les victimes lui reprochent : "La patientèle de M. Mercuri représentait à peu près 3 000 patients. Il y en a six qui se plaignent. Il y a toute une série de médecins qui n'ont pas autant de patients. Il y a un taux de plaintes qui est supérieur."

La difficulté dans ce type d'affaire, c'est de prouver qu'il y a une emprise mentale. C'est le rôle de la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires (Caimades), le service de la police judiciaire chargé de ce type d'enquête. "Il va nous falloir démontrer cette emprise à travers la séduction, la déconstruction et la reconstruction, explique Claire Le Bras, chef de la Caimades. Pour ce faire, on réalise de multiples auditions pour faire le parallèle avec leur vie d'avant et leur vie d'après." Des auditions de plus en plus liées à des affaires de dérives sectaires liées aux questions de santé, de bien être, et de développement personnel. C'est, en ce moment, le gros des affaires que traite ce service spécialisé de la police judiciaire.