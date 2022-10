Naturopathes, sophrologues... Doctolib va retirer 5 700 praticiens de sa plateforme dans les six mois

Après la polémique de l'été 2022 où des internautes avaient signalé des comptes de naturopathes faisant la promotion d’une médecine alternative sur Doctolib, la plateforme a décidé de faire le ménage. Elle va retirer 5 700 praticiens, des naturopathes et des sophrologues dans les six prochains mois pour ne garder sur sa plateforme que des professionnels de santé, selon les informations de France Inter.

En août 2022, des internautes avaient signalé des comptes de praticiens de médecine alternative sur la plateforme. Dans l’urgence, Doctolib avait choisi de supprimer 17 comptes de naturopathes. Cette fois, la plateforme va beaucoup plus loin au terme de six semaines de consultations auprès de 40 acteurs. Doctolib a fait le choix de répertorier sur son site exclusivement les professionnels référencés par les autorités de santé. Par conséquent, 5 700 praticiens, des naturopathes et des sophrologues, seront retirés de la plateforme dans les six prochains mois.

Concrètement, 5 700 praticiens exerçant des professions de bien-être, aujourd’hui utilisateurs de Doctolib, ont été informés par la plateforme qu’ils ne pourront plus bénéficier de ces services. Conformément aux conditions d’abonnement de Doctolib, les praticiens concernés vont bénéficier d'une période de six mois leur permettant de réorganiser leur gestion des rendez-vous.