La justice ouvre la voie à un procès de Tariq Ramadan pour viols sur trois femmes, après le rejet de ses pourvois en cassation

Vers un procès pour viols pour Tariq Ramadan. Le pourvoi formé par l'islamologue suisse a été rejeté mercredi 9 octobre, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de l'AFP. Pour rappel, le 27 juin, la cour d'appel de Paris avait ordonné un procès à l'encontre de Tariq Ramadan, pour un viol aggravé sur une femme et deux viols sur deux autres.

L'islamologue conteste ces accusations et avait donc formé un pourvoi en cassation. A l'issue d'une audience, mercredi matin, la plus haute juridiction judiciaire française l'a rejeté, ce qui rend définitif le renvoi de Tariq Ramadan devant la justice pour les trois viols et ouvre, par conséquent, la voie à un procès devant la cour criminelle de Paris. Dans le détail, le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission, une procédure qui permet d'écarter rapidement les recours non sérieux ou irrecevables.

En Suisse, le prédicateur a été condamné fin août à trois ans de prison, dont un ferme, pour viol et contrainte sexuelle en 2008. Ses avocats ont saisi le Tribunal fédéral suisse, cour suprême de la Confédération.