Soupçons d'emploi fictif de l'ex-compagne de Gérard Collomb : "Elle a travaillé, mais ce travail n'a pas été suivi, enregistré", affirme Gérard Collomb

Gérard Collomb revient sur franceinfo sur le rapport de la Chambre régionale des Comptes qui estime que, dix ans durant, son ex-compagne a eu un emploi en tant qu'agent municipal sans réaliser d'activité avérée. Il évoque un suivi administratif "extrêmement mal fait".

Alors qu'un rapport de la Chambre régionale des Comptes estime que, pendant 10 ans, Meriem Nouri, ex-compagne de Gérard Collomb, a eu un emploi en tant qu'agent municipal sans réaliser d'activité avérée, l'ancien ministre et actuel maire de Lyon fait valoir que le travail de cette dernière "n'a pas été suivi", ni "enregistré" par un service.

"Le suivi administratif a été extrêmement mal fait, on ne peut que le constater, plaide Gérard Collomb ce jeudi sur franceinfo. Par contre, tout le monde atteste de sa présence dans un certain nombre de postes."

Jusqu'à 2015, on a des preuves du travail et tous ces collègues de travail l'attestent. C'est entre 2015 et 2017 où il y a un trou que nous cherchons aujourd'hui à analyser.Gérard Collombà franceinfo

L'ancien ministre assure avoir pris les mesures pour que cette agente puisse être remise au travail. "C'était ma compagne il y a 20 ans. Depuis, elle a vécu sa vie et moi la mienne...", conclut Gérard Collomb.