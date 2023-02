Sept ans de prison requis pour viol à Paris contre la star marocaine Saad Lamjarred

Le chanteur de 37 ans est accusé d'avoir violé et frappé une femme dans une chambre d'hôtel à Paris, en 2016. Le verdict sera rendu vendredi.

Sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français ont été requis jeudi 23 février devant la cour d'assises de Paris à l'encontre de Saad Lamjarred. Le chanteur star marocain de 37 ans est accusé d'avoir violé et frappé Laura P. dans la chambre d'un hôtel parisien en 2016. Le verdict sera rendu vendredi.

Selon la version que la jeune femme avait racontée en pleurs et tremblante à la barre, Saad Lamjarred était soudainement devenu violent alors qu'ils s'embrassaient, avant de la violer et de la frapper. L'accusé, lui, conteste fermement toute pénétration sexuelle, et reconnaît juste avoir, par "réflexe", "brutalement poussé le visage" de Laura P. qui l'aurait soudainement "griffé" alors qu'ils se déshabillaient.

D'autres accusations à New York, Casablanca et Saint-Tropez

Pour déterminer la peine, il faut "savoir si Saad Lamjarred est un prédateur sexuel, ou quelqu'un qui saisit les occasions qui se présentent", a ensuite avancé l'avocat général, penchant plutôt pour la deuxième option. Les conseils de Laura P. avaient eux souligné les "trois versions différentes" de la soirée données par Saad Lamjarred, "manifestement un menteur", selon Me Jean-Marc Descoubès.

Le chanteur est visé par des accusations extrêmement similaires à New York, Casablanca et Saint-Tropez. Cette dernière affaire, pour laquelle il sera jugé pour viol devant les assises du Var, remonte à 2018. A l'audience, Saad Lamjarred, même pull marine et chemise blanche depuis l'ouverture du procès lundi, a constamment refusé de répondre aux questions concernant ces autres accusations.