Retraitée décapitée à Agde : mise en examen du principal suspect

Une retraitée a été retrouvée morte, décapitée à son domicile, à Agde (Hérault), mercredi 13 octobre. En garde à vue depuis jeudi, le principal suspect a été mis en examen samedi. Il s'agit de Jean-Michel Moulun, un ancien boxeur âgé de 51 ans. Reconnu sur les images de vidéosurveillance, il a aussi laissé des traces ADN sur la scène de crime. De son côté, il évoque des problèmes de mémoire et assure ne se souvenir de rien.

Mis en examen pour assassinat et vol

Son épouse "évoque elle aussi des problèmes neurologiques importants qui lui causeraient notamment d'importants troubles de la mémoire depuis quelques années", a rapporté Raphaël Balland, procureur de la République à Béziers, samedi 16 octobre, lors d’une conférence de presse. Candidat Front National malheureux aux élections municipales de 2015 dans le Nord, Jean-Michel Moulun s'était installé depuis près de 18 mois près d'Agde et réalisait parfois des travaux au domicile de la victime. Sa compagne y était aussi femme de ménage. Les suspectant d'avoir volé de l'argent, la retraitée avait alors renvoyé le couple en 2020. Jean-Michel Moulun est mis en examen pour assassinat et vol. Placé en détention provisoire, il va être examiné par des experts qui devront confirmer ou non ses troubles neurologiques.