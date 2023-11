Relaxe d'Éric Dupond-Moretti : la Cour de Justice est "sous influence", déplore Eva Joly

Après la relaxe du ministre de la Justice, mercredi 29 novembre, Eva Joly, ancienne juge d'instruction au pôle financier, invitée du 19/20 info, s'exprime sur la Cour de justice de la République.

Pour Eva Joly, ancienne juge d'instruction au pôle financier de Paris, ancienne eurodéputée écologiste, la relaxe du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, est "une décision erronée", qui a été rendue parce qu'il était un homme politique. Invitée du 19/20 info, mercredi 29 novembre, Eva Joly argumente en disant que cette décision alimente l'idée qu'il existe une justice pour les puissants et une autre pour les citoyens populaires.

"La situation ne va pas"

Selon elle, la Cour de justice devrait être supprimée. "Chacun sentait le malaise du procureur qui parle devant son ministre en exercice. On voit bien que la situation ne va pas", assure Eva Joly, qui trouve que l'arrêt de la Cour est "étonnant". Les faits reprochés à Éric Dupond-Moretti sont bien une prise illégale d'intérêt, mais l'élément intentionnel n'est pas prouvé. "Est-ce que c'est possible d'être ministre et de ne pas mesurer les conséquences de ses actes ?", questionne-t-elle. Elle conclut en disant que la Cour de justice est une "institution sous influence" et "mauvaise pour la démocratie".